‘Matsoe’: ‘Ik had eerder moeten gaan bij NAC, dan was ik verder geweest’

Mats Seuntjens neemt het komende zondag met AZ op tegen NAC Breda. Een bijzondere wedstrijd voor de 25-jarige middenvelder. Vorig jaar zomer maakte hij transfervrij de overstap van Breda naar Alkmaar, maar de rechtspoot koestert nog altijd warme herinneringen aan de club, waar hij zijn doorbaak in het betaalde voetbal meemaakte.

Matsoe vindt het apart om zijn oude club weer tegen te komen, zegt hij tegen BN/DeStem: ”En een beetje gek, hoewel ik denk dat het in Breda bijzonderder is.” De middenvelder stelt dat hij eerder had moeten vertrekken bij NAC. “Het jaartje eerste divisie is niet slecht geweest, omdat ik belangrijk was met goals en assists. Toch was ik verder geweest als ik op 21-jarige leeftijd bij AZ had gezeten.”

“Vorig seizoen heb ik de finale van de beker gehaald en mooie wedstrijden gespeeld in de Europa League, met de 3-2-zege op Zenit als hoogtepunt”, klinkt het. “Ik heb nog ambities. Ik ben niet jong, maar met 25 jaar ook niet oud. Eerst bij AZ een stap maken en wie weet ooit naar het buitenland."

Het seizoen van zijn oude club kan volgens Seuntjens twee kanten op. “Of NAC haakt aan bij het linkerrijtje, of ze komen in de problemen. Aan de bal zijn ze goed, maar ze missen types voor degradatievoetbal. Dan heb je ervaring, persoonlijkheden en fysiek sterke spelers nodig. Dat heeft dit NAC niet. Ik hoop dat ze snel punten gaan pakken. Nou ja, na zondag dan.”