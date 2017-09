Concurrentie voor Ajax, Feyenoord en PSV: ‘Bijblijven is een brug te ver’

Kenneth Perez denkt dat FC Utrecht dit seizoen een uitdager gaat zijn voor Ajax, Feyenoord en PSV in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Erik ten Hag doet de oud-voetballer terugdenken aan de ploeg van AZ uit zijn tijd. De Utrechters zijn het seizoen begonnen met zes punten uit drie wedstrijden en krijgen zondagmiddag bezoek van Roda JC Kerkrade.

“Bij Utrecht denk ik dezelfde spelvreugde terug te zien die wij destijds bij AZ hadden. En de mentaliteit van: kom maar op met je topteam, wij pakken jullie aan”, vertelt Perez in het Algemeen Dagblad. “De de hele selectie lijkt me bij Utrecht breed genoeg om blessures en schorsingen op te vangen.”

Toch houdt de oud-middenvelder een slag om de arm. "Ik weet alleen niet of ze ook nog de éxtra klasse in huis hebben die nodig is om een wedstrijd open te breken die op slot zit. De top drie aanvallen en bijblijven tot op het eind, dat lijkt me een brug te ver. Maar Utrecht gaat wel veel dichterbij eindigen dan vorig jaar."

Perez bereikte twaalf jaar geleden met AZ de halve finales van de UEFA Cup. De Alkmaarders leken de finale te halen ten koste van Sporting Portugal, maar in de blessuretijd van de verlenging ging het mis. “Villarreal, Shakhtar Donetsk, dergelijke ploegen uit topcompetities of met een veel hoger budget; eigenlijk konden we niet van ze winnen, maar we deden het toch."