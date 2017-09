‘Ik heb geen nee gezegd tegen Guardiola, ik heb nee gezegd tegen City’

Kylian Mbappé verkoos een overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain boven een transfer naar Manchester City, maar dat was niet vanwege Josep Guardiola. De achttienjarige aanvaller, die eerst op huurbasis in Parijs gaat voetballen en volgend jaar voor 180 miljoen euro definitief de overstap maakt, heeft veel bewondering voor de Spaanse manager.

“Hij is een hele goede coach, iemand die voetbal ademt. Hij heeft overal prijzen gewonnen en hij brengt passie over. Hij zorgt ervoor dat je wilt spelen. Guardiola denkt alleen aan voetbal, dat is waarover hij graag met je praat”, vertelt Mbappé in gesprek met L’Équipe. “Coach Unai Emery praat ook veel over het spel. Ik houd van trainers die veel over voetbal praten. Deze twee trainers hebben een bepaalde passie voor voetbal, die verder gaat dan het doen van hun werk. Het is goed om met mensen zoals zij te werken.”

Mbappé en Guardiola spraken afgelopen zomer een aantal keer met elkaar. “Toen ik hem zag, spraken we over tactische patronen, hoe hij mij zou willen gebruiken. We hebben daar meer over gesproken dan over mijn kwaliteiten, want ik ken mezelf beter dan iemand anders. Zelfs Guardiola kan me niet vertellen wat ik weet.” Gevraagd of het moeilijk was om een aanbod van Guardiola af te wijzen, zegt de zesvoudig Frans international: “Ik heb geen nee gezegd tegen Guardiola, ik heb nee gezegd tegen Manchester City.”