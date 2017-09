Dele Alli moet vrezen voor straf na opgestoken middelvinger

De FIFA is een disciplinaire procedure gestart tegen Dele Alli. De middenvelder van de Engelse nationale ploeg stak in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije (2-1 winst Engeland) zijn middenvelder op. Na afloop gaf Alli aan dat het om een grap ging tussen hem en ploeggenoot Kyle Walker, maar desondanks moet hij nu vrezen voor een schorsing.

Na de wedstrijd werd al snel gesuggereerd dat de middelvinger gericht was op scheidsrechter Clément Turpin, maar Alle liet via sociale media weten dat dat niet het geval was. “Even voor de duidelijkheid, het gebaar was een grap tussen mij mijn goede vriend Kyle Walker. Excuses voor de veroorzaakte opschudding.”

Toch kan het voorval de speler van Tottenham Hotspur nu duur komen te staan. Bondscoach Gareth Southgate nam het nog op voor de international, die zich volgens de keuzeheer van geen kwaad bewust was. “Ze hebben soms een vreemde manier van communiceren.” Naar verwachting wordt de zaak pas eind september behandeld.