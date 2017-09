Allardyce geeft De Boer hoop: ‘Hij zou de redder kunnen zijn’

Frank de Boer staat onder grote druk bij Crystal Palace, nadat de eerste drie Premier League-wedstrijden onder zijn leiding verloren gingen. De Nederlander moet zondag winnen van Burnley als hij zijn baan behouden. Sam Allardyce, de voorganger van De Boer bij the Eagles, stelt dat 47-jarige trainer nu zijn ware aard moet laten zien.

“De tijd tikt voor iedereen die in de Premier League komt en niet begint zoals je zou verwachten. Het is een zware start voor hem en je zal nu zijn ware aard zien. Je laat jezelf van je beste kant zien als manager zodra je in een moeilijke positie terechtkomt”, vertelt Allardyce tegen talkSport. “Als je een goede manager bent, accepteer je de druk die erbij komt kijken en presteer je. Je moet zo snel mogelijk presteren, anders verlies je je baan.”

De Boer kreeg bij zijn aanstelling deze zomer de opdracht mee om de speelstijl van de club te verbeteren, maar the Eagles zijn nog niet onder de indruk van zijn methodes. Voorzitter Steve Parish heeft inmiddels een gesprek gehad met de ex-trainer van Ajax, terwijl Mamadou Sakho op de laatste dag van de transfermarkt de overstap maakte van Liverpool naar Selhurst Park.

De komst van de Franse verdediger kan wel eens cruciaal worden, denkt Allardyce. “Het belangrijkste probleem, dat was hetzelfde toen ik er kwam, is de verdediging. Mama Sakho gaat dat probleem hopelijk verhelpen. Hij zou de redder kunnen zijn, zoals hij dat voor mij was. Hij was een van de redenen waarom we erin bleven.”