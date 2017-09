Gabriel Jesus verrast: ‘Hij is anders dan Ronaldo en Romário’

Gabriel Jesus heeft indruk gemaakt in de eerste maanden bij Manchester City en oud-verdediger Juliano Belletti denkt dat de twintigjarige spits een van de beste aanvallers ter wereld kan worden. In elf officiële wedstrijden voor the Citizens kwam hij vorig seizoen tot zeven doelpunten en vijf assists. Dat hadden er nog meer kunnen zijn als hij vanwege een gebroken middenvoetsbeentje niet ruim twee maanden uitgeschakeld was.

“We hebben het WK en daarna is het mogelijk dat hij een van de beste spelers ter wereld kan worden”, zegt Beletti. “Zeker in het volgende jaar. De start van Jesus bij City was een verrassing voor mij, want als je in het midden van het seizoen komt, is er veel druk. Daarnaast zijn er veel verwachtingen en hij is jong. Maar zijn persoonlijkheid en zijn vertrouwen waren geweldig.”

“Het gaat allemaal om vertrouwen”, stelt de oud-speler van onder meer Barcelona en Chelsea. “Het vertrouwen dat je nodig hebt in Brazilië is niet hetzelfde vertrouwen als in Engeland. Je moet je op je gemak voelen om voetbal te kunnen spelen. Vanaf het eerste moment nam hij hier de bal en toonde hij vertrouwen, dat is heel belangrijk. Het gaat om aanpassing. Het is niet hetzelfde voetbal. Misschien fysieker, het is sneller. Je mag Brazilië niet met je meenemen. Je moet denken als een Engelse speler, maar altijd met vertrouwen om je eigen voetbal te spelen.”

Jesus wordt al vergeleken met zijn illustere voorganger Ronaldo vanwege zijn aanvallende kwaliteiten, maar Belletti ziet dat niet zo. “Ik weet niet met wie ik hem moet vergelijken. Gabriel heeft zijn eigen kwaliteiten, hij is een ander soort speler. Hij is erg intelligent en heeft een persoonlijkheid zoals Ronaldo en Romario dat hadden, maar ik zie hem niet zoals hen. Hij is anders.”