Vrijdag, 8 September 2017

Arsenal wil vervanger Sánchez ophalen bij Bayern

Manchester United heeft interesse in Marek Hamsik en de Slowaak stelt dat het ‘de moeilijkste beslissing’ in zijn carrière is als hij een aanbod krijgt van 'the Red Devils'. De dertigjarige middenvelder speelt al tien jaar voor Napoli. (The Sun)

Liverpool heeft interesse om het supertalent Joseph Hungbo over te nemen van Crystal Palace. De zeventienjarige middenvelder, die op de vleugel en achter de spits uit de voeten kan, is ook al benaderd door Engeland en Nigeria om in de Onder-18 te gaan voetballen. (South Londen Press & Mercury)

Arsenal ziet in Thomas Müller de perfecte vervanger voor Alexis Sánchez, als de Chileen komende zomer vertrekt uit het Emirates Stadium. Ook Chelsea, Liverpool en Juventus zouden interesse om de Duitser proberen te verleiden om bij Bayern München te vertrekken. (BILD) Ook Chelsea, Liverpool en Juventus zouden interesse om de Duitser proberen te verleiden om bij Bayern München te vertrekken.

Marcelo Bielsa heeft eerder deze zomer de komst van Vincent Janssen naar Lille afgewezen. De trainer van de Fransen zag de komst van de spits, die inmiddels op weg naar Fenerbahçe is, niet zitten omdat hij twijfels zou hebben over zijn technische vaardigheden. (SFR Sport)

Arsenal is ervan overtuigd dat het in januari Thomas Lemar alsnog over kan nemen van AS Monaco. De vleugelaanvaller wees een zomerse overgang naar het Emirates Stadium deze zomer af. (Diverse Engelse media)