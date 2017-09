Janssen verlaat Tottenham tijdelijk voor Fenerbahçe

Vincent Janssen verlaat Tottenham Hotspur op huurbasis. De 23-jarige spits verkast tijdelijk naar Fenerbahçe. De Turkse club heeft vrijdag officieel bevestigd dat het een principe-overeenkomst gesloten heeft met de Londenaren. De transfermarkt in Turkije sluit pas vanavond om 23.59 uur zijn deuren.

Fenerbahçe bevestigt dat Janssen vrijdagmiddag om 12.30 uur in Istanbul arriveert. Vervolgens zal de transfer worden afgerond. De Oranje-international treft bij Fenerbahçe zijn landgenoot Robin van Persie, die sinds 2015 bij de Turkse club speelt.

De 23-jarige Janssen werd afgelopen week niet ingeschreven bij Tottenham voor de groepsfase van de Champions League. Hij leek daardoor nauwelijks meer toekomst te hebben in Londen. Ook in de competitie was er weinig uitzicht op speelminuten met zowel Harry Kane als Fernando Llorente boven de Nederlander in de pikorde.

Janssen kon op de laatste dag van de Engelse transferwindow nog een overstap binnen Engeland maken. West Bromwich Albion en Brighton & Hove Albion hadden concrete interesse, maar Janssen zag het niet zitten om op het laatste moment een dergelijke belangrijke beslissing te nemen.