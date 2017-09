Pérez: ‘Dan had ik wellicht geprobeerd om Messi naar Real Madrid te halen’

Lionel Messi staat op het punt om alweer zijn achtste contract met Barcelona te ondertekenen. De aanvaller uit Argentinië is tot hét boegbeeld van de Catalanen uitgegroeid. Florentino Pérez erkende in de nacht van donderdag op vrijdag, in gesprek met Cadena Ser, dat hij Messi graag naar Real Madrid had gehaald, maar de aanvaller brak door op het moment dat hij geen voorzitter was.

Het eerste mandaag van Pérez in het Santiago Bernabéu duurde van 2000 tot 2006, om vervolgens in de zomer van 2009 terug te keren. Tussen deze twee periodes in maakte de voetbalwereld voor het eerst écht kennis met het talent van de Argentijn. "Als Messi er in mijn eerste mandaat was geweest, had ik wellicht geprobeerd om hem naar Real Madrid te halen", zo erkende de sportbestuurder van de Champions League-winnaar.

"We waren toentertijd op zoek naar dergelijke voetballers. Maar nu is zijn komst niet aan de orde, hij is heel erg verbonden aan Barcelona." De grootste aankoop van Pérez luistert naar de naam van Gareth Bale, die dit kalenderjaar nog niet veel indruk heeft gemaakt. "We zijn heel blij met hem", zo verzekert de voorzitter echter. "Er zijn geen aanbiedingen geweest en de opmerkingen van Jose Mourinho over zijn interesse waren meer sympathiek dan gemeend. Nu zijn alle voetballers van Real Madrid niet te koop en over een jaar zien we wel verder. Ik weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren."

"Bale heeft veel prijzen gewonnen, hij heeft een aandeel gehad in twee of drie finales van de Champions League, de Copa del Rey in Valencia... Hij is erg belangrijk geweest. Afgelopen seizoen had hij een fikse blessure, dat heeft erin gehakt. Het lijkt erop dat het bekritiseren van Bale een nationale sport is geworden. Ik weet niet of dat met mij heeft te maken."

Veel fans van Real Madrid zijn immers van mening dat Pérez de Welshman altijd in bescherming neemt, omdat hij een aankoop van 101 miljoen euro is geweest. "Er zijn mensen die denken dat Bale 'meer van mij is' dan Isco. Ik heb elke huidige speler van Real Madrid gehaald, behalve Marcelo. En er zijn veel spelers waar ik veel meer mijn best heb moeten doen dan voor Bale. Het halen van Marco Asensio, bijvoorbeeld, was vele malen moeilijker."