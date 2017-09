Lukaku niet bang voor Zlatan: 'Je geniet altijd van de uitdaging’

Romelu Lukaku is bij Manchester United niet bang om de concurrentiestrijd aan te gaan met Zlatan Ibrahimovic. De Belgische spits stapte deze zomer voor ruim 84 miljoen euro over van Everton naar Old Trafford, waar de Zweed zijn aflopende verbintenis bij de club recent verlengde.

Lukaku denkt dat Ibrahimovic hem kan helpen verbeteren, als hij spoedig weer hersteld is van zijn knieblessure. “Natuurlijk, je bent niet bang voor de concurrentie, je geniet er van”, vertelt de 24-jarige spits tegen de BBC. “Zolang het je beter kan maken, het je laat winnen, geniet je altijd van de uitdaging.”

“Ik denk dat de terugkeer van Ibrahimovic heel goed is voor het team. Het is goed om nog een speler in het team te hebben die honger heeft om prijzen te winnen. Dat is wat we willen bij Manchester United. Met zijn karakter, zijn persoonlijkheid en ook zijn vaardigheden als voetballer brengt hij ons veel en zullen we hem proberen te helpen.”

Lukaku werd deze zomer herenigd met José Mourinho, de manager die hem in 2014 verkocht aan Everton, maar hij voelt geen rancune. “Sinds ik elf jaar oud was wilde ik voor hem spelen, dus als je nog een kans krijgt dan laat je die niet schieten en ik ben heel erg dankbaar voor de tweede kans”, zegt de Belgisch international.

“Hij is altijd hetzelfde geweest, een man die elke dag het beste van zijn spelers wenst. Hij geeft de spelers geen tijd om uit te rusten op het veld, hij wil dat iedereen vecht op het veld en tijdens de training en dat is wat is mooi vindt aan hem. Hij is iemand waar je mee kan praten en hij luistert naar wat je tegen hem zegt, dus dat vind ik erg leuk.”