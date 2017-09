‘Een voetballer van 180 of 200 miljoen euro zou Real Madrid niet helpen’

De supporters van Real Madrid hoeven zich niet ongerust te maken. Florentino Pérez benadrukte in de nacht van donderdag op vrijdag in gesprek met Cadena Ser dat de contractverlenging van Isco aanstaande is, ook al loopt het contract van de aanvallende middenvelder over minder dan een jaar ten einde. "Isco kwam hier heel jong en heeft zich alleen maar verbeterd. Hij is datgene geworden wat wij voor ogen hadden", zo stelt de sportbestuurder van los Merengues.

"Real Madrid zal de contractverlenging van Isco spoedig bekendmaken", zo stelde de voorzitter van de regerend landskampioen van Spanje. "Zijn nieuwe overeenkomst is een feit. Als we geluisterd zouden hebben naar degenen die twee jaar geleden beweerden dat we Isco moesten verkopen, zouden we nu een probleem hebben." De toekomst van Marco Asensio ligt eveneens in het Santiago Bernabéu. "Ik herinner me niet de hoogte van zijn transferclausule. Maar hij vertrekt zelfs niet als deze tien miljoen euro zou bedragen."

"Asensio is heel gelukkig bij Real Madrid, dat is de reden. Het is een geweldige voetballer die indrukwekkende goals maakt. Niet alleen in wedstrijden, maar ook op de trainingen. Hij is perfect verbonden aan Real Madrid." Paris Saint-Germain versterkte zich voor 222 miljoen euro met Neymar en betaalt over een jaar 180 miljoen euro aan AS Monaco voor de gehuurde Kylian Mbappé. Pérez heeft zo zijn twijfels over een dergelijk transferbeleid. "Een voetballer van 180 of 200 miljoen euro kun je kopen, maar het zou ons momenteel niet helpen. Het zou alleen maar voor onrust zorgen. Het zou niet goed zijn als we iets doen waardoor de sfeer in de kleedkamer verstoord wordt."

"Mbappé koos voor PSG omdat hij in Parijs is geboren. We hebben gesprekken gevoerd, maar ik weet niet of het het moment was om hem te halen en de sfeer in de kleedkamer te verstoren. Uiteindelijk is er iets normaals gebeurt, Mbappé komt uit Parijs en PSG had interesse." Pérez zag de transfer van Neymar niet aankomen. "Ik wist van niks. Er zijn clubs die dergelijke bedragen kunnen betalen. PSG wil en kan dat betalen. Een geweldige speler." Pérez weet niet of Neymar en Mbappé ooit voor Real Madrid zullen spelen. "Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik weet wel dat we een geweldige selectie hebben en dat we ons daarom niet bezig hoeven te houden met dergelijke theorieën."