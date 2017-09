‘Barcelona laat ’man van 34 miljoen euro‘ twee jaar op huurbasis gaan’

De wegen van Arda Turan en Barcelona scheiden tijdelijk, zo verzekerden diverse media in Spanje in de nacht van donderdag op vrijdag. De spelmaker uit Turkije vertrekt naar verluidt voor twee seizoenen op huurbasis naar zijn ex-werkgever Galatasaray. De Turkse transfermarkt sluit vanavond om 23.59 uur zijn deuren.

Het wachten is op een officiële mededeling van Barcelona en Galatasaray. Arda, die in de zomer van 2015 voor een bedrag van minimaal 34 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, komt niet in de plannen van Ernesto Valverde voor. De dertigjarige Turk speelde geen enkele seconde in de eerste vier officiële duels van de Catalanen.

Zodra de vermeende huurdeal met Galatasaray ten einde is, loopt het contract van Arda met Barcelona nog een seizoen door. De Turks international, die Galatasaray medio 2011 inruilde voor Atlético, kwam in het Camp Nou moeizaam uit de verf. Hij moest door het transferverbod van Barcelona eerst een half jaar wachten om speelgerechtigd te zijn en daarna kwam hij in anderhalf jaar tijd tot 55 optredens, 15 goals en 10 assists.