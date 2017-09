Ten Hag verdedigt ‘moeilijke jongen’: ‘Hij is een absolute winnaar’

Zakaria Labyad behoort bij FC Utrecht wekelijks tot de smaakmakers. Daar heeft Erik ten Hag een groot aandeel in. De oefenmeester heeft de bij Sporting Portugal mislukte spelmaker weer aan het voetballen gekregen door een persoonlijke benadering. Ten Hag wijst erop dat voor elke speler dezelfde afspraken gelden, maar dat een trainer nooit moet generaliseren. "Elk mens heeft een andere achtergrond."

Het willen verdiepen in de achtergrond van een voetballer is dan ook cruciaal. "Als je Zakaria bij een club neerzet zonder dat er een plan voor hem is, zoals is gebeurd in Portugal, en het hem laat uitzoeken met nóg 35 spelers... Ja, dan komt zo'n jongen in de problemen", zo vertelt de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. "Dan speelt hij niet, wordt hij ongelukkig en raakt hij uit conditie."

Ten Hag durft te zeggen dat hij een klik heeft met Labyad, ook omdat hij weet hoe hij in elkaar steekt en wat hij met hem wil. "Met de term moeilijke jongen moet je niet aankomen bij Ten Hag. "We zijn er in Nederland altijd erg goed in op iedereen een etiketje te plakken. Is zó oneerlijk. Ik kan je één ding zeggen: je kunt je als trainer geen betere en professionelere speler wensen dan Zakaria, absolute winnaar als hij is."

Daarin zit waarschijnlijk ook de oorsprong van dat beeld, zo erkent Ten Hag. "Hij wil altijd winnen, ten koste van alles. En die houding eist hij ook van zijn ploeggenoten. Als zij geen kwaliteit willen leveren, wordt hij pissig. Ik kan zo'n reactie wel billijken. Zeker als die, zoals bij hem, nooit normoverschrijdend is."