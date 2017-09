Van der Sar: ‘Zijn hoofd was al gek gemaakt door zes of zeven agenten’

De zakelijke relaties van Ajax legden Edwin van der Sar donderdag tijdens de zogenaamde Kick-off , de jaarlijkse bijeenkomst voor skybox-, business-seathouders en andere zakelijke partners, vooral voor de pauze het vuur na aan de schenen. Veel geldschieters vroegen zich in het Concertgebouw af waarom de leiding van de Amsterdamse club weer pas handelde ná de Europese voorrondes.

"Plemp je je hele selectie vol met dure aankopen, die ook veel verdienen, of kies je voor een kleinere selectie met perspectief voor de zelf opgeleide, jongere spelers”, verdedigde Van der Sar, bij afwezigheid van directeur spelerszaken Marc Overmars door vakantie, het beleid, geciteerd door De Telegraaf. "Internationaal hebben we een fantastisch jaar gehad en dan weet je dat er aan spelers wordt getrokken. Het is niet makkelijk om de gaten die ontstaan, op te vullen. Soms lukt dat en soms niet."

Van der Sar benadrukte dat Ajax de selectie 'echt' zo sterk mogelijk probeert te maken en wees erop dat de club na het vertrek van Davinson Sánchez niemand meer liet gaan, zoals ook in een duidelijk statement was aangegeven. "Wij evalueren afgelopen transferperiode ook. En de conclusie is misschien wel dat we eerder moeten handelen of sneller moeten zeggen dat er niemand meer vertrekt."

Van der Sar gelooft in de filosofie van Ajax, 'We willen weer de jonge Luis Suarez’en en Zlatans ontdekken en Sneijders en Van der Vaarts opleiden', en met de manier van werken 'weer groot worden' in Europa. Daar zijn goede spelers voor nodig, zo benadrukte de oud-doelman. "Dan komen jullie natuurlijk met de opmerking: ’dan had je Sánchez niet moeten laten vertrekken’. Ik had liever ook gezien dat hij nog drie of vier jaar was gebleven. Maar hij wilde weg en wij keken ook welke onrust zijn vertrekwens in de selectie teweegbracht."

"We hadden kunnen zeggen: ’Je blijft’. Maar zijn hoofd was al gek gemaakt door zes of zeven agenten. In 1998 hadden wij twee spelers (Frank en Ronald de Boer, red.) die naar de rechter stapten. Dat was mijn slechtste seizoen bij Ajax." Van der Sar sloot niet uit dat leidinggevenden bij Ajax hun consequenties zullen trekken als het kampioenschap uitblijft, maar hij vond de start van het seizoen niet zo dramatisch. "Het is pas écht zorgelijk als je slecht speelt en geen kansen creëert. Dat was volgens mij niet het geval. Vanaf zaterdag gaan we weer vol voor de titel."