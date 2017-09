Doelwit van 2015 opnieuw in beeld bij Manchester United

Rafael Benítez blijft aan als manager van Newcastle United, ondanks dat hij niet tevreden is over de prestaties van de club op de transfermarkt. De Spanjaard blijft aan om de supporters 'trots' te maken. (Daily Express)

De Duitser komt niet veel in de plannen van Carlo Ancelotti voor en heeft zo zijn bedenkingen over zijn toekomst bij Bayern München.