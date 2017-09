Milan lijkt Turks miljoenenbod te accepteren: ‘Hij is niet onverkoopbaar’

José Ernesto Sosa is hard op weg naar Trabzonspor. Het zou voor de middenvelder van AC Milan een terugkeer naar Turkije betekenen, nadat hij vorig jaar zomer voor 7,5 miljoen euro van Besiktas naar Milaan vertrok.

De negentienvoudig Argentijns international kwam afgelopen seizoen tot negentien wedstrijden in Italië, maar de ploeg van trainer Vincenzo Montella trok tijdens de afgelopen transferperiode een karrenvracht aan nieuwe spelers aan en daardoor is Sosa overbodig geworden bij i Rossoneri. Trabzonspor lijkt nu de helpende hand te bieden, nadat een bod van 5,5 miljoen is geaccepteerd.

Milan lijkt mee te willen werken aan de overgang, laat sportief directeur Massimiliano Mirabelli weten aan Mediaset Premium. “De deal is nog niet gesloten. De kwestie zou voor ons voordelig zijn. Sosa kreeg een belangrijk aanbod van Trabzonspor, dat willen we niet blokkeren. Voor AC Milan is José niet onverkoopbaar.” De middenvelder zou in Turkije vier miljoen per jaar kunnen gaan verdienen.