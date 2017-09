Koeman: ‘Hij legde me dinsdag uit waarom hij Chelsea had afgewezen’

Ronald Koeman kijkt met een vreemd gevoel terug op de laatste dag dat de transfermarkt open was. De oefenmeester ging ervan uit dat Ross Barkley zou vertrekken bij Everton, maar op het laatste moment wees hij een transfer naar Chelsea af. De middenvelder trok de stekker uit een late transfer om zichzelf de kans te geven om in januari zijn opties te bekijken



“Natuurlijk was het een vreemde laatste dag van de transferwindow. Ik denk niet alleen voor Everton, maar voor de meeste Premier League-clubs”, vertelt Koeman tegen diverse Engelse media. “Ross kwam dinsdag naar me toe en hij legde me uit waarom hij de kans om naar Chelsea te gaan had afgewezen. Dat is een privégesprek met Ross en ik ben niet de juiste man om een verklaring te geven over zijn beslissing. Hij stond open voor een transfer naar een andere club en ik hoorde van het bestuur dat er een overeenkomst was tussen Chelsea en Everton. Maar, uiteindelijk ligt de beslissing bij de speler en dat was wat er gebeurde.”

Koeman stelt dat de carrière van de Engelsman bij de club nog niet over is. “Hij is nog steeds een Everton-speler. Tot het einde van dit seizoen heeft hij een contract. Natuurlijk, op dit moment is hij geblesseerd en zal het nog twee of tweeënhalve maand duren voordat hij weer beschikbaar is. Dus ik hoef die beslissing nu niet te nemen en ik kan wachten en zien wat er zal gebeuren. Tegen die tijd zullen we zien wat de beslissing is."