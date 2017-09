Klopp: ‘Ik weet niet zeker of hij die bijnaam leuk vindt, het was fantastisch'

Ben Woodburn vertolkte de afgelopen dagen een heldenrol voor Wales in de WK-kwalificatie, waarin twee keer werd gewonnen. Dat is ook Jürgen Klopp opgevallen, zijn manager bij Liverpool, en hij heeft zelfs al een bijnaam voor de zeventienjarige vleugelspeler.

Woodburn bezorgde zaterdag met een prachtig afstandsschot Wales een 1-0 zege op Oostenrijk en drie dagen later gaf hij de assist op Hal Robson-Kanu, die voor de 0-1 aantekende in de 0-2 zege op Moldavië. “Ik hoorde iemand zeggen ‘The Prince of Wales’, ik hou ervan. Ik zei het twee keer vanmorgen, maar ik weet niet zeker of hij het zo leuk vindt”, vertelt Klopp op de clubwebsite van Liverpool. “Het was fantastisch.”

“We weten het allemaal, en misschien kennen wij Ben het beste, hij heeft het voor ons al fantastisch gedaan. Het was een lastige start in de voorbereiding, het was niet makkelijk en hij kon niet presteren zoals hij dat eerder gedaan heeft. Maar in de laatste twee of drie weken was hij echt goed bezig. Ik zag de wedstrijden en hij had een grote impact, dat is zeldzaam voor een zeventienjarige jongen, dus het is echt een mooi verhaal.”

Klopp ziet het talent dat aanwezig is bij Woodburn, maar blijft nog voorzichtig met hem. “Vanuit ons oogpunt is het duidelijk. Het hangt allemaal af van de speler. Het is een heel geduldige jongen, dat is heel goed, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij verwacht niet te veel. Hij heeft ’s morgens vast in zijn paspoort gekeken en dacht: ‘oh, nog maar zeventien’. Hij is een fantastische jongen. Ik weet dat de wereld steeds gekker wordt en we helpen hem met alles wat we kunnen. Er zijn zo veel verhalen uit het verleden dat er erg jonge spelers ten tonele kwamen en later hoorde je niks meer van hen. Dat gaat niet gebeuren met Ben.”