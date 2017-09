‘Hij zal nooit een ander shirt dragen dan dat van Barcelona’

Het contract van Andrés Iniesta bij Barcelona loopt volgende zomer af en er is nog altijd geen witte rook over een nieuwe verbintenis. Volgens zijn vader José Antonio hoeven de fans zich geen zorgen te maken dat de middenvelder gaat vertrekken bij de Catalaanse club.

Iniesta speelt al zijn hele carrière voor Barcelona, nadat hij zich in 1996 aansloot bij de jeugdopleiding La Masia. Sindsdiecn speelde de 126-voudig Spaans international meer dan zeshonderd wedstrijden voor de Catalanen, met wie hij onder andere acht keer landskampioen werd en viermaal de Champions League won.

Juventus en verschillende clubs uit de Premier League zouden interesse hebben om de 33-jarige middenvelder volgend jaar zomer transfervrij over te nemen, maar het is maar de vraag of zij daar kans toe kregen. In gesprek met het Spaanse televisiestation Cuatro zei vader José Antonio: “Mijn zoon kan nog twee tot drie seizoenen bij Barcelona spelen. Er is geen probleem met de contractverlenging. Andrés zal nooit een ander shirt dragen dan dat van Barca.”