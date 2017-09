Klopp: ‘Misschien zouden we hem onmiddellijk weer moeten gebruiken’

Philippe Coutinho heeft donderdag voor het eerst weer meegetraind met Liverpool, nadat hij in de afgelopen transferperiode tevergeefs een transfer probeerde af te dwingen naar Barcelona. Het is echter niet de verwachting dat hij zaterdag van de partij zal zijn tegen Manchester City.

De Braziliaanse aanvallende middenvelder trainde voor het eerst weer mee met de selectie van the Reds nadat hij in de voorbereiding een rugblessure opliep. Door die blessure miste hij de eerste vijf wedstrijden van het seizoen, maar afgelopen vrijdag kwam hij wel in actie voor Brazilië, in de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador, waarin hij als invaller trefzeker was.

“Ik weet wat de mensen denken, maar Phil had het rugprobleem een aantal weken geleden en hij kon niet trainen, dus hij heeft ongeveer drie weken gemist”, vertelt manager Jürgen Klopp op de clubwebsite van Liverpool. “Ja, hij ging naar de nationale ploeg en trainde normaal, maar nu moeten we hem voorbereiden voor een normaal seizoen. We hebben zeven wedstrijden voor de volgende interlandbreak en we zagen hem vanmorgen en dachten: ‘oké, misschien zouden we hem onmiddellijk weer moeten gebruiken’, want hij was heel goed, maar dat is niet zinvol.”

Klopp hield ook nog een goed gesprek met Coutinho. “Natuurlijk, alles goed, alles goed. Ik heb niets anders te zeggen. Hij is terug en we hebben echt een goed gesprek gehad.”