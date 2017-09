Schone lei: strijd met maximaal vijf Fantasy-teams om de volgende voetbalreis!

Nu de interlandperiode erop zit, verschuift het vizier van voetbalminnend Nederland naar de Eredivisie. Veel voetballers hebben even de tijd gekregen om tot rust te komen en ook jij kunt met een schone lei beginnen. Als je nog geen account hebt op onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store), maak er dan vóór de eerste wedstrijd van zaterdagavond één en je strijdt meteen mee om de maandprijs van september: een toffe voetbalreis naar een buitenlandse topwedstrijd!

Maximaal vijf teams

Wat niet iedereen weet, is dat je in onze app vijf verschillende teams kunt samenstellen. Op die manier kun je dus op meerdere paarden wedden en vergroot je je kans op succes! Met elk team dat je hebt, kun je deelnemen aan één Minileague. Dat kan dus tot een maximum van vijf. Als je vertrouwen hebt in je spelers en je de Minileagues van je voetbalteam, school en familie allemaal wilt winnen, kun je ervoor kiezen om steeds hetzelfde team op te stellen. Maar als je echt gaat voor de voetbalreis, kan het lonen om verschillende teams samen te stellen. Als je een nieuw team wilt maken, ga dan naar de homepage van de app en zie rechtsboven de knop met 'Team' en twee pijlen.

Waardes

Morten Thorsby is opnieuw flink in waarde gestegen. De Noor stond absoluut niet bekend als doelpuntenmaker, maar prikte er in de vorige speelronde twee in tegen ADO Den Haag en bezorgde sc Heerenveen daarmee een 1-2 overwinning. Hij deelt zijn koppositie echter met Bram van Polen, die de beste week had van alle spelers tot dusver in de app. De verdediger van PEC Zwolle gaf een assist, maakte een doelpunt en hield de nul tegen FC Twente (2-0), waarmee hij zeventien punten verzamelde. Kevin Diks lijkt geen last meer te hebben van Kuipvrees en was met twee assists belangrijk tegen Willem II (5-0), wat de rechtsback van Feyenoord een grote waardestijging oplevert.

Willem II is 'goed' vertegenwoordigd in de lijst met grote waardedalingen en dat is uiteraard het gevolg van de vele tegendoelpunten in Rotterdam. Darryl Lachman, Jordens Peters en Freek Heerkens zijn de voornaamste 'slachtoffers' en zijn nu een stuk goedkoper op te halen. Anouar Hadouir pakte in de blessuretijd tegen Heracles Almelo (2-2) een rode kaart na een smerige charge en dat komt hem duur te staan: de middenvelder van Excelsior ziet zijn waarde afnemen met 1,8 procent.

Week 3

Pas zaterdag gaat de nieuwe speelronde van start. Landskampioen Feyenoord gaat op bezoek bij Heracles Almelo, waarvan het slechts een van de laatste drie uitduels won. Ajax kruist diezelfde avond voor eigen publiek de degens met PEC Zwolle, terwijl PSV een dag later op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Daar wisten de Eindhovenaren al vijf keer op rij niet te winnen.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!