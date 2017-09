‘Of er echt gelijkenissen zijn in het voetbal tussen mij en Guti? Ik hoop het’

Mink Peeters maakte deze zomer de overstap van Real Madrid naar VVV-Venlo. Het jonge talent verlengde onlangs zijn tot medio 2018 doorlopende contract in Spanje met twee seizoenen, om zich vervolgens te laten verhuren aan de Eredivisionist. In gesprek met FOX Sports wordt hij qua uiterlijk vergeleken met Guti, die momenteel trainer is van de Onder-18 van de Koninklijke, tot vreugde van Peeters.

"Hij vond mij een hele goede speler, dat heeft hij heel vaak geuit", zegt Peeters. "Hij heeft zelfs bij de Youth League speciaal zijn nummer 14 aan mij gegeven. Daar was ik wel heel gelukkig mee en daar sprak veel vertrouwen uit. Of er echt gelijkenissen zijn in het voetbal tussen mij en Guti? Ik hoop het. Dat zou fantastisch. Het is een hele goede trainer en voor mij een belangrijk persoon."

Peeters omschrijft zichzelf als technische en snelle speler die goed aan de bal is en veel overzicht heeft. "Vooral aanvallend ben ik goed, verdedigend kan ik nog wel wat stappen maken", erkent de negentienjarige linksbuiten. "Daar ga ik ook aan werken bij de club en met de trainers en dan hoop ik dat ik uiteindelijk nog een betere speler kan worden."