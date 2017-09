Koeman neemt miljoenenaankoop in genade aan: ‘Zijn gedrag was perfect’

De rol van Oumar Niasse leek uitgespeeld bij Everton, maar nadat The Toffees er in de afgelopen transferwindow niet in slaagden om de 27-jarige aanvaller uit Senegal te verkopen, maakt hij voor het eerst sinds mei 2016 weer deel uit van de eerste selectie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur van aanstaande zaterdag.

De club uit Liverpool nam Niasse in januari 2016 voor bijna achttien miljoen euro over van Lokomotiv Moskou, maar hij slaagde er sinds zijn komst niet in om een basisplek te bemachtigen. Vorig seizoen bracht hij grotendeels door bij Everton Onder-23, om vervolgens verhuurd te worden aan Hull City. Nadat hij deze zomer terugkeerde op Goodison Park, begon hij wederom in het tweede elftal. Crystal Palace wilde hem vervolgens kopen, maar slaagde daar niet in en doordat Everton zich aanvallend niet meer wist te versterken krijgt hij van manager Ronald Koeman een nieuwe kans.

“Niasse is terug in het eerste team. Hij heeft vandaag getraind”, vertelt Koeman. “Hij geeft ons een andere optie voor de spitspositie. Het is niet nodig om nog te praten over wat er vorig seizoen gebeurd is, ik vond dat het nu het juiste moment is om hem terug te laten keren in het eerste team. Hij is een Everton-speler en soms moet je in het leven iemand kansen geven.”

“Vorig seizoen was een ander seizoen, misschien hadden we andere aanvallers, dus we vonden het lastig om een positie voor hem te vinden. Maar zijn gedrag was perfect. Hij speelde wedstrijden voor Onder-23 en nu is het het juiste moment om het terug te halen naar het eerste team. Hij zal net als elke speler moeten vechten voor zijn kans”, besluit de Nederlandse manager.

Everton is het seizoen begonnen met een overwinning, een gelijkspel en een nederlaag en staat daarmee twaalfde in de Premier League. Tottenham heeft ook vier punten behaald in de eerste drie wedstrijden van het seizoen, maar vanwege een beter doelsaldo staan de Londenaren negende.