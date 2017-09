‘We waren dicht bij de komst van Diego Costa, maar dat lijkt nu heel ver weg’

Diego Costa wil weg bij Chelsea, zeker nadat hij van de clubleiding én manager Antonio Conte te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken. Atlético Madrid kwam niet tot een akkoord met Chelsea, waarna met name Fenerbahçe om de hoek kwam kijken. Aycut Kocaman zegt echter dat de spits niet naar de club komt.

Fenerbahçe stelde eerder dat het dicht bij een huurdeal was, waarbij de Spaans international tot januari voor de Gele Kanaries uit zou komen. De deal zou voor komende vrijdag, de laatste dag van de Turkse transferwindow, beklonken moeten worden, maar de trainer van de Turkse topclub ontkent nu dat de aanvaller zich gaat melden in Istanbul.

"We waren dicht bij de handtekening van Diego Costa, maar dat lijkt nu heel ver weg", vertelt Kocaman tegenover Goal. "De onderhandelingen tussen de clubs verliepen voorspoedig. Maar dat is niet meer het geval." Hürriyet claimt donderdag echter dat de aanvaller wel degelijk zich gaat melden bij Fenerbahçe, hoewel Diego Costa volgens verschillende media zich woensdag nog in Brazilië bevond.