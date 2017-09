Betweters: ‘Ik vind dat hij een spoor van vernieling achterlaat bij Ajax’

Het transferbeleid van Ajax staat centraal in deze aflevering van Betweters: ‘Het technisch hart heeft gefaald’, aldus Johan Derksen. Koert en Hugo vragen zich vooral af wat Johan Cruijff hier allemaal van zou vinden. Verder: ‘Piemelgate bij Sparta’ en ‘Wie moet er in de spits bij Feyenoord?’: ‘Kramer is beter op kunstgras.’