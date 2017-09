‘Hoe lang het gaat duren voordat hij gaat spelen, hangt af van Van Dijk’

Virgil van Dijk traint weer mee met de selectie van Southampton, maar is nog niet wedstrijdfit. De Oranje-international aasde de gehele transferwindow op een overstap naar Chelsea of Liverpool, maar zijn werkgever weigerde mee te werken aan een transfer, tot woede van Van Dijk. De verdediger heeft zich nu neergelegd bij de situatie en zijn manager is blij dat hij weer voetbalt bij de club.

"Hij traint weer mee met het team", bevestigt Mauricio Pellegrino op een persconferentie donderdagmiddag over Van Dijk, die sinds januari al niet meer in actie kwam voor the Saints vanwege een blessure. "Hoe lang het gaat duren voordat we hem weer aan het werk kunnen zien? Dat hangt af van de speler. We weten dat hij lange tijd geen wedstrijden heeft gespeeld. Hij moet nu weer gaan trainen."

"Op het veld moet je laten zien in hoeverre je er klaar voor bent, dus ik zal in de toekomst bepalen wanneer hij weer inzetbaar is", vervolgt de manager, die benadrukt dat alles is bijgelegd. "Tussen ons en Virgil is alles weer normaal. De heldere boodschap toen was dat we geen spelers zouden verkopen. We wilden gewoon onze beste spelers behouden, dat was het signaal van de eigenaar, het bestuur en de voorzitter."