Transfer Kieftenbeld naar Derby County ketst af na besluit EFL

Maikel Kieftenbeld blijft bij Birmingham City voetballen. De English Football League (EFL) geeft de ex-speler van FC Groningen geen toestemming om te verkassen naar Derby County. De clubs hadden op de laatste dag van de transferwindow een akkoord bereikt, maar volgens Derby County wordt dit door de EFL uiteindelijk niet goedgekeurd.

Derby County laat donderdag via de officiële kanalen weten dat de transfer niet op de juiste wijze én niet tijdig is afgerond. "Dit scenario onderstreept de uitdagingen van de transferwindow. We willen onze dank betuigen aan Birmingham City voor hun assistentie bij het hele proces", aldus een statement van the Rams op de clubsite. Een binnenlandse transfer naar de nummer twaalf van het Championship valt hiermee in het water.

Hoewel Derby County zelf van mening is dat het aan alle eisen heeft voldaan en dat het papierwerk dus op tijd in orde was, keert Kieftenbeld nu dus terug naar de club waar Harry Redknapp manager is. De 27-jarige middenvelder was en is een belangrijke kracht voor Birmingham, waar hij in totaal 92 officiële duels speelde. Derby County eindigde de voorbije twee seizoenen hoger in de Championship dan Birmingham.