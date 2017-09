Vertrek bij Ajax houdt geen verband met uitschakeling: ‘Hij kon het niet helpen’

Het vertrek van Theo van Duivenbode bij de raad van commissarissen van Ajax heeft louter te maken met diens onvrede over het transferbeleid van de club, schrijft Henk Spaan donderdag in zijn column voor Het Parool. De oud-speler van de Amsterdammers was sinds 2012 commissaris, maar kon zich onvoldoende vinden in de handelswijze van de RvC en de directie op voetbaltechnisch gebied.

Het nieuws van zijn vertrek volgde een dag nadat Ajax op een pijnlijke manier uitgeschakeld werd in de voorronde van de Europa League. De RvC van Ajax bestaat verder uit Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing, zij houden toezicht op de directie van Ajax. Volgens De Telegraaf was Frank Rijkaard gepolst voor de vrijgekomen functie, maar heeft de oud-trainer vriendelijk bedankt.

"Dat er een verband werd gelegd tussen het verlies en zijn opstappen, kon Van Duivenbode niet helpen. Telefonisch bevestigde hij me dat hij het weekend voor de wedstrijd zijn vertrek kenbaar had gemaakt", schrijft Spaan. "Op verzoek van Ajax heeft hij zich erbij neergelegd het bericht 'over de wedstrijd' heen te tillen", doelt hij op de wedstrijd van Ajax tegen Rosenborg (3-2 verlies).

Volgens Spaan honoreerde Van Duivenbode het verzoek vanwege zijn clubhart. "'Ik ben Ajacied, dus als men mij zoiets vraagt, begrijp ik dat'", zou hij volgens Spaan hebben gezegd. "Van Duivenbodes onvrede met het aankoopbeleid is heel wat ouder dan een verloren play-offpartijtje voor de Europa League. Eerder al liet hij weten de aanschaf van bijvoorbeeld Mateo Cassierra voor 5,5 miljoen euro duur te vinden."