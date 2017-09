Pochettino reageert: ‘Janssen heeft hier zeker nog een toekomst’

Vincent Janssen is door Tottenham Hotspur niet opgenomen in de Champions League-selectie en de Londenaren hebben zich afgelopen transferwindow tevens versterkt met Fernando Llorente, een concurrent van de Nederlander voor de spitspositie. Mauricio Pochettino zegt echter dat Janssen niet hoeft te panikeren.

"Hij heeft hier zeker nog een toekomst", citeren verschillende Engelse media de manager van the Spurs tijdens een persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Everton van zaterdag. "Ik had maar zeventien plaatsen voor spelers in mijn Champions League-selectie. In januari gaan we opnieuw kijken of er andere spelers in moeten komen."

De Argentijn zegt te geloven in de kwaliteiten van Janssen, maar looft tegelijkertijd zijn concurrent Llorente. "Ten eerste is hij een echte professional", aldus Pochettino over de Spanjaard. "Hij is een wereldkampioen en heeft een winnaarsmentaliteit en de ervaring van het winnen van grote prijzen. Ik denk dat zijn kwaliteiten erg goed passen binnen het team."