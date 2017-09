Hamsik waakt voor onderschatting: ‘Feyenoord is kampioen van Nederland’

Feyenoord wacht een paar pittige confrontaties in de Champions League, aangezien de Rotterdammers het moeten opnemen tegen Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli. Marek Hamsik, middenvelder van de Italiaanse topclub, kijkt uit naar de wedstrijden in het miljardenbal en waakt voor onderschatting tegen Feyenoord.

"Ik geloof niet dat we in de poule des doods zitten", zegt Hamsik in gesprek met Kicker over de loting van de Champions League. "Maar alle teams zijn goed. De Oekraïners (Shakhtar Donetsk, red.) hebben veel ervaring en Feyenoord is immers de kampioen van Nederland, wat veel betekent", aldus de dertigjarige Slowaak, die al tien jaar voetbalt bij Napoli.

"Het winnen van de Champions League is niet ons doel, maar als we goed gefocust zijn en we niet falen in de belangrijke wedstrijden, dan kunnen we het beter doen dan vorig jaar (in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid, red.)", vervolgt Hamsik, die in de komende wedstrijden voor Napoli wellicht het clubrecord van Diego Maradona (115 goals namens Napoli) gaat afpakken.

"Ik hoop echt dat ik dat record kan breken", zegt Hamsik, die nog twee doelpunten daarvoor moet maken. "Maradona is een God in Napels, het zou fantastisch zijn om hem te passeren", zegt de middenvelder, die tevens aangeeft dat hij in het verleden de stap had kunnen maken naar andere Italiaanse clubs: "Ik heb aanbiedingen van Juventus en AC Milan geweigerd, ik voelde me er nog niet klaar voor. Ik ben gelukkig hier."