Premier League-clubs stemmen voor ingekorte transferzomer

De clubs in de Premier League hebben gezamenlijk besloten dat de transferwindow vanaf het seizoen 2018/19 vóór de start van de competitie sluit. Donderdagmiddag hebben de clubs hun stem uitgebracht en in totaal moesten veertien van de twintig clubs uit de hoogste Engelse divisie akkoord gaan met het voorstel.

In het seizoen 2018/19 eindigt de transferperiode op de donderdag voor de start van de competitie om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Het betreft hierbij alleen het kopen van spelers, verkopen mag tot en met 31 augustus. Veel clubs en managers baalden ervan dat spelers tijdens het begin van de competitie werden weggekocht, terwijl de spelers in de loop der weken juist meer ingespeeld op elkaar zijn geraakt.

De organisatie van de Premier League bevestigt de beslissing van de clubs: "De genomen maatregel geldt alleen voor clubs uit de Premier League en heeft geen betrekking op andere divisies of competities." Meerdere managers, onder wie Arsène Wenger, pleitten eerder al voor de beslissing om de transfermarkt eerder te sluiten. Ook in Italië wordt de kwestie besproken en ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is voorstander van het idee.