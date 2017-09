Koeman ‘zeer teleurgesteld’ in Rooney: ‘Maar hij gaat wel spelen’

Ronald Koeman heeft donderdagmiddag op een persconferentie aangegeven teleurgesteld te zijn in Wayne Rooney. De aanvaller van Everton werd donderdagnacht gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en moet op 18 september voor de rechter komen. De manager van the Toffees had dit niet verwacht van zijn ervaren pupil.

"Ik ben heel erg teleurgesteld met de situatie, we hebben afgelopen dinsdag met elkaar gesproken", citeren verschillende Engelse media de Nederlander. "Disciplinaire maatregelen, die worden op het juiste door de club opgelegd. Maar hij gaat zaterdag (tegen Tottenham Hotspur, red.) wel spelen." Naar verluidt moet Rooney rekening houden met de optie dat de club twee weken aan salaris gaat inhouden.

Voorafgaand aan zijn terugkeer bij Everton werd de voormalig Engels international al gewaarschuwd dat er geen uitzonderingen zijn op de discipline die Koeman van al zijn spelers verwacht. In dat gesprek werd alcoholgebruik specifiek genoemd. Rooney liep in het verleden al eens dronken tegen de lamp en heeft dus niet geleerd van zijn verleden én van de duidelijke waarschuwing die hij eerder kreeg van Koeman.