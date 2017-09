‘Barça wil transfermarkt rigoureus veranderen en City en PSG dwarsbomen’

Barcelona wil graag veranderingen zien op de transfermarkt. De grootmacht uit Catalonië is na de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain wakker geschud en wil dat de transfersommen niet verder de pan uit rijzen, aldus het Spaanse Sport. Daarom zou de club achter de schermen bezig zijn om een project te realiseren om een einde te maken aan de hoge transferuitgaven.

Ten eerste wil Barcelona aan de UEFA vragen of ze de regels aangaande Financial Fair Play strikter willen naleven. 'Financial Fair Play is een fundamenteel iets, maar we wachten allemaal af hoe het uitpakt en hoe de UEFA het momenteel naleeft', zo zou de tendens zijn bij de Spaanse grootmacht volgens Sport. Daarnaast stelt de club voor om ontsnappingsclausules, die sinds 1985 verplicht zijn in Spanje, in heel Europa in te voeren.

Barça wil dat de clausules worden gekoppeld aan salarissen, ook al weet de club dat dit lastig is om door te voeren. Tot slot wil Barcelona een limiet aan transferuitgaven doorvoeren, zodat clubs niet eindeloos kunnen kopen. "Het wordt wederom lastig dit snel door te voeren, maar voor de lange termijn is het niet slecht om dit te bespreken", vertellen bronnen binnen de club aan Sport.

Barcelona zou vlak na de recordtransfer van Neymar naar de Franse topclub al contact hebben gehad met andere Europese grootmachten om een 'anti-PSG-front' te starten. Sport onderstreept dit verhaal en zegt dat Barcelona contact heeft opgenomen met clubs als Bayern München, Arsenal en Juventus om een project op poten te zetten dat moet voorkomen dat clubs als PSG en Manchester City, met rijke eigenaren, meer kunnen uitgeven dan andere grootmachten.