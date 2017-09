Mbappé: ‘Ik vertelde hem dat hij naar Barcelona moest gaan'

Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé hebben beiden een droomtransfer achter de rug. Mbappé ruilde AS Monaco afgelopen transferperiode in voor Paris Saint-Germain, terwijl Dembélé Borussia Dortmund achter zich liet voor Barcelona. In gesprek met Foot Mercato zegt de aanvaller van PSG dat hij zijn landgenoot probeerde te overtuigen dat de stap naar Catalonië de juiste was.

"We hebben het er vaak over gehad en hij vroeg me wat ik ervan dacht. Ik vertelde hem dat hij naar Barcelona moest gaan, want het was een geweldige mogelijkheid voor hem", aldus Mbappé over Dembélé. "Hij kan echt een geweldige speler worden naast Lionel Messi en Luis Suárez in de aanval. Hij gaat echt veel beter worden. Hij heeft al ongelooflijk veel talent, maar hij kan nog een stap maken."

Mbappé zegt dat de twee vrienden niet alleen een duur prijskaartje gemeen hebben (Mbappé 180 miljoen euro, Dembélé 147 miljoen euro), maar ook een passie voor voetbal. "Al dat gedoe over 'transferssommen' of wat dan ook, daar maken we ons niet druk over. Het enige waar we ons druk over maken, is wat er gebeurt op het voetbalveld", besluit het achttienjarige talent, die vrijdag tegen FC Metz zijn debuut kan maken voor de Franse topclub.