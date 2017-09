UEFA wil minder contractspelers: ‘FFP is niet voor niets geïntroduceerd’

De UEFA gaat mogelijk het aantal geregistreerde spelers van Europese clubs verder inperken. Voorzitter Aleksander Ceferin wil de kloof tussen rijke en arme clubs in Europa graag verkleinen en volgens de Sloveen is dit een van de manieren om dit te realiseren. Ook kijkt Ceferin naar de opzet van de Champions League en het inkorten van de transferperiode.

"Dit is een cruciaal moment in het voetbal", zegt Ceferin bij Sportschau. "Financial Fair Play is niet voor niets geïntroduceerd. We moeten dingen aanpassen en moderniseren. De kloof tussen grote en kleine clubs wordt groter en groter. Hoewel we deze ontwikkeling niet volledig kunnen laten stagneren, kunnen we het proces wel vertragen. We moeten nu iets doen."

De maatregel om clubs minder spelers te laten registreren is volgens Ceferin een goed begin. "Sommige clubs hebben vijftig spelers tegelijk onder contract staan en lenen er ook nog veel uit. Dat het met jonge talenten gebeurt, begrijp ik, maar zelfs spelers van dertig jaar worden verhuurd. Veel clubs ontwikkelen hun jeugdspelers niet meer zelf, maar verkopen ze op jonge leeftijd om ze vervolgens op een later moment te huren."

Ceferin pleitte eerder al voor het inkorten van de transferperiode en een andere idee dat vaak wordt geopperd is een grens vaststellen bij de hoogtes van transfersommen. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Laat duidelijk zijn dat voetbal een geweldig product is, het aantal tv-uitzendingen stijgt en de sponsoren staan in de rij. Maar we willen niet dat slechts een paar clubs in staat zijn om op een hoog niveau te voetballen", besluit de sportbestuurder.