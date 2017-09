‘Of Frank eerder had moeten vertrekken bij Ajax? Hij was loyaal aan de club’

Frank de Boer gaat momenteel een moeilijke fase door bij Crystal Palace en een ontslag dreigt, maar bij Ajax kende de oefenmeester een zeer goede tijd, met vier gewonnen landstitels. Guido Albers, de zaakwaarnemer van De Boer, geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij denkt dat zijn cliënt eerder was vertrokken bij de Amsterdammers als hij het over mocht doen.

Clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur wilden De Boer in het verleden graag aanstellen als nieuwe manager, maar de trainer besloot echter bij Ajax te blijven. "Ik werd gebeld door topclubs uit de Premier League, of dat nu Tottenham of Liverpool was, omdat hij op dat moment succesvol was. Daarna volgde een periode van twee jaar waarin hij geen titels pakte en dan krijg je opeens heel andere clubs."

"Dat maakt het wel eens lastig. Wat is het moment voor een trainer dat je moet beslissen: 'Nu moet ik gaan'", aldus Albers, die zegt dat Peter Bosz het 'allermooiste voorbeeld' is van de juiste keuzes maken op het juiste moment. "Die zit nu bij een fantastische club (Borussia Dortmund, red.) na een fantastisch seizoen bij Ajax. Dat kun je hem eigenlijk niet kwalijk nemen."

"Of Frank eerder had moeten vertrekken bij Ajax? Als je het achteraf bekijkt... Dat is zijn loyaliteit geweest. Hij had een contract, was loyaal aan de club en wilde dat op een goede manier afronden. Als je het nu zou vragen, denk ik dat hij nu wel zoiets heeft van: 'misschien hadden we dan een andere beslissing moeten nemen'", besluit Albers.