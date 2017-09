'Ik zal er alles aan doen om Neymar de Ballon d'Or te laten winnen'

Kylian Mbappé kan nauwelijks bevatten dat hij mag uitkomen voor Paris Saint-Germain. De aanvaller wordt door PSG voor een jaar gehuurd van AS Monaco, waarna de Parijzenaars verplicht zijn de Fransman definitief over te nemen voor 180 miljoen euro. In gesprek met le Parisien spreekt hij de ambitie uit om veel prijzen te pakken, zowel in clubverband als individueel.

Als Mbappé wordt gevraagd of hij nu al speelt met de gedachte van het winnen van de Ballon d'Or, antwoordt het achttienjarige talent gedecideerd: "Nee, ik heb al een teamgenoot die het kan winnen. Mijn individuele doel is om veel doelpunten te maken en Neymar helpen het te winnen. Hij kan ons helpen veel prijzen te pakken, dus we moeten goed voor hem zorgen."

"Ik zal er alles aan doen om hem de Ballon d'Or te laten winnen", vervolgt Mbappé, die met PSG de Champions League wil veroveren. "PSG is een ambitieuze club die de beste in de wereld wil worden. Dus je moet gewoon alle competities winnen, er is geen ruimte voor twijfel", zegt de jongeling, die aangeeft dat trainer Unai Emery hem heeft overtuigd: "Hij heeft een filosofie en ideeën die me erg aanspreken. De coach eet, slaapt en leeft voetbal, net als ik."