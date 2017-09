Wenger: ‘Hij behoort tot de tien procent van spelers die overal terechtkan’

Arsène Wenger dicht Kylian Mbappé een gouden toekomst toe. De trainer van Arsenal hoopte zijn landgenoot naar Londen te halen, maar slaagde daar niet in: Mbappé wordt door AS Monaco verhuurd aan Paris Saint-Germain en maakt volgend jaar voor 180 miljoen euro de definitieve oversteek. Een jaar geleden was Arsenal dicht bij de komst van Mbappé, zo geeft Wenger aan op de persconferentie voor het competitieduel met Bournemouth van zaterdag.

"We zaten er vorig jaar dicht op", beaamt de Fransman. "Hij was dicht bij een overstap naar ons, misschien nog wel dichterbij dan hij afgelopen zomer was. De concurrentie was toen namelijk minder." Wenger ziet in de achttienjarige spits een exceptionele speler. Voor negentig procent van de voetballers is het verloop van hun carrière afhankelijk van hun clubkeuze, denkt Wenger, maar voor Mbappé geldt dat niet. "Hij behoort tot die tien procent van spelers die kunnen tekenen waar ze willen en een prachtige loopbaan zullen krijgen."

"Hij kan zijn ogen sluiten en een keuze maken uit Real Madrid, Arsenal of Manchester United en wat hij ook kiest: hij heeft een fantastische loopbaan voor de boeg. Hij is een buitengewoon goede speler", zegt de oefenmeester complimenteus. Op de slotdag van de transfermarkt was Wenger ook bezig met de komst van Thomas Lemar, de voormalig ploeggenoot van Mbappé, maar dat transferdoelwit bleef Monaco trouw. Bovendien vertrok Alexis Sánchez niet naar Manchester City, hoewel het daar wel even op leek. "Het is moeilijk om nu over Thomas Lemar te spreken, omdat hij nog in Monaco is. Zijn focus ligt daar en die van Alexis Sánchez ligt hier."

"Op het laatste moment zijn veel dingen gebeurd die ik betreur. Elke manager weet dat het belangrijk is dat je geen spelers hebt die voor de helft deel uitmaken van je ploeg en voor de andere helft niet", benadrukt Wenger, die tot slot ook ingaat op de lopende onenigheid tussen Mesut Özil en enkele kritische oud-spelers van Arsenal. De middenvelder riep hen onlangs op om 'te stoppen met praten'. "Niemand was hier perfect. We moeten ons niet bezighouden met vijandigheid. We zijn allemaal blij met wat deze spelers hebben gedaan voor Arsenal, in het heden of verleden", aldus Wenger.