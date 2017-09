‘Transfervete tussen Sporting en West Ham leidt tot aangifte bij de FIFA’

Sporting Portugal staat op het punt om West Ham United aan te geven bij wereldvoetbalbond FIFA, meldt Sky Sports donderdagochtend. Volgens de Portugese topclub is middenvelder William Carvalho op illegale wijze benaderd door the Hammers. Wanneer en op welke manier dat is gebeurd, is niet duidelijk. Sporting en West Ham liggen al een week in de clinch over het dossier-Carvalho.

Vorige week vrijdag beweerde covoorzitter David Sullivan van West Ham dat Sporting bereid was een bod van de Engelsen te accepteren. Volgens Sullivan kwam die mededeling echter te laat, waardoor het niet mogelijk was om de transfer voor het verstrijken van de deadline af te ronden. Communicatiedirecteur Nuno Saraiva stelde dat er niets van dat verhaal klopte en noemde Sullivan onder meer een leugenaar. Daarom onderneemt West Ham op zijn beurt ook juridische stappen tegen Saraiva.

De soap kreeg woensdagavond een nieuwe wending, toen Sky Sports bewijs publiceerde van een bod van West Ham op Carvalho. In een mail, die dateert van 11 augustus, valt te lezen dat West Ham over drie termijnen 25 miljoen euro wilde betalen en bereid was om tien procent van een latere transfersom af te staan aan Sporting. Daarnaast stelde West Ham voor enkele variabelen af te spreken waardoor het bedrag voor Carvalho nog hoger op zou kunnen lopen, bijvoorbeeld in het geval de Londenaren zich kwalificeren voor Champions League-voetbal.

Volgens de Engelse zender wilde de EK-winnaar van 2016 graag verkassen naar West Ham, maar wees Sporting naar zijn afkoopclausule van 45 miljoen euro. De 25-jarige Carvalho staat al zijn hele loopbaan onder contract in Lissabon, al werd hij verhuurd aan Fátima en Cercle Brugge. Hij kwam in totaal tot 120 officiële duels voor Sporting, waarin Carvalho 9 keer scoorde. Het contract van de 38-voudig international loopt nog drie seizoenen door.