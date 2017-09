Mbappé staat voor razendsnel PSG-debuut: ‘Hij is er klaar voor’

De supporters van Paris Saint-Germain hoeven niet lang te wachten op het debuut van Kylian Mbappé. De Frans international, die woensdag werd voorgesteld aan pers en publiek, komt waarschijnlijk vrijdag al in actie, als PSG in competitieverband op bezoek gaat bij Metz.

Mbappé werd op de slotdag van de transfermarkt aangetrokken. Hij wordt op huurbasis overgenomen van AS Monaco en zal volgend jaar definitief de overstap maken voor een bedrag van 180 miljoen euro. Maandag meldde hij zich voor het eerst bij zijn nieuwe werkgever en vrijdag kan de achttienjarige aanvaller al debuteren. “Hij is er klaar voor”, laat trainer Unai Emery weten tegenover diverse Franse media. “Hij was maandag en dinsdag al bij de ploeg en heeft ook nog gespeeld met Frankrijk. Hij verkeert in goede vorm. Ik denk dat hij klaar is om te spelen en dat is ook wat we allemaal graag willen.”

Het Franse toptalent zal bij PSG naar verwachting een voorhoede gaan vormen met Neymar en Edinson Cavani. Op welke positie Mbappé gaat spelen moet zo snel mogelijk duidelijk worden. “We hebben alle aanvallers die we wilden hebben”, aldus Emery. “We weten dat hij als spits kan spelen, maar ook als links- of rechtsbuiten. Ik heb het daar ook al met Kylian over gehad, over hoe we willen dat hij gaat spelen.”