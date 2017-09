Blogger in de nesten na nederlaag Ajax: ‘Wat hebben we nou weer gedaan?’

Lotte Hoel, blogger en sinds 2012 de eerste vrouwelijke pokerkampioen van Noorwegen, maakt zich op voor een loodzware opgave. Voorafgaand het Europese tweeluik tussen Rosenborg BK en Ajax startte Hoel de Facebook-pagina 'Als Rosenborg Ajax uitschakelt, dan ga ik…', waarop ze samen met haar vriend beloofde 131 kilometer te lopen van Trondheim naar Stugudalen, terwijl ze de eerste drie tot vier kilometer moet kruipen en vijftig sit-ups doet per tien kilometer.

Nu Rosenborg er inderdaad in is geslaagd om Ajax te elimineren, is Hoel van plan om haar woord te houden. Binnen veertien dagen wil ze de 'straf' ondergaan met haar vriend. "Het wordt waarschijnlijk een van de moeilijkste fysieke opgaven die ik ooit heb gedaan. Het wordt een uitputtingsslag", zegt de blogster tegen VG. Aanvankelijk beloofde ze op blote voeten te gaan lopen, maar op advies van de dokter zet Hoel toch een streep door dat plan. "Het zou onmogelijk zijn om te doen. Ik was dan waarschijnlijk niet heel ver gekomen."

Er is volgens haar geen andere optie dan het zelf gecreëerde lot te ondergaan. Ze zal aangemoedigd worden door publiek. "Iedereen die mij kent, weet dat ik het ga doen", zegt ze. "De pokerwereld draait volledig om weddenschappen. Als je het zo publiekelijk doet, dan heb je geen andere keus dan je woord te houden. Ik ben er enorm bang voor. Ik haat het om te joggen. Toen Samuel Adegbenro de 3-2 maakte, was onze eerste reactie euforie. Daarna dachten we: oh nee, wat hebben we nu weer gedaan?."