Gewezen toptalent Aissati loopt stage: ‘Ik hoop dat ze hem contracteren’

Ismail Aissati is sinds deze week op proef bij Dinamo Boekarest en moet trainer Cosmin Contra proberen te overtuigen om een contract te verdienen. Voormalig rechtsachter George Ogararu denkt dat dat de 29-jarige Aissati wel gaat lukken.

“Ik heb hem (Contra, red.) geadviseerd om Aissati te behouden, want hij is een voetballer met veel kwaliteit, die technisch goed is en een erg goede persoonlijkheid heeft. Ik hoop dat hij hem contracteert. Hij is een speler die aan ieder team wat kan toevoegen, zeker. Ondanks dat hij vanwege blessureleed niet veel gespeeld heeft”, aldus Ogararu tegen Dolce Sport.

Dinamo staat na acht speelronden met vijftien punten op de vijfde plaats in de Roemeense competitie en eindigde vorig seizoen als zesde. Bij De Rode Honden staan ook onder anderen Georgios Katsikas, Adam Nemec en Jeremy Bokila onder contract. Aissati zelf zit zonder club sinds hij vertrok bij Alanyaspor.