‘PSV beschikt wat mij betreft over een trainersvloot om U tegen te zeggen’

Pascal Jansen heeft vertrouwen in het trainersgilde bij PSV. Sinds deze zomer is Jansen actief als hoofd opleidingen bij de Eindhovense club als opvolger van Art Langeler. In de jeugdopleiding van PSV zijn grote namen actief en is er volgens Jansen genoeg expertise in huis om de nadruk meer te leggen op linie- en positietrainingen, wat volgens hem belangrijk is.

"PSV beschikt wat mij betreft over een trainersvloot om U tegen te zeggen. Met bijvoorbeeld Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij, maar ook vele anderen, werken hier oud-spelers van naam en faam", geeft Jansen donderdag aan in het Eindhovens Dagblad. De bekende oud-voetballers zijn er volgens Jansen niet alleen om met jeugdspelers op de foto te gaan en ze te 'lokken'. "Welnee, ze doen er echt alles aan om onze talenten beter te maken en voor te bereiden op de stap naar het betaald voetbal."

Er valt volgens Jansen ook winst te behalen door het kunstgras op trainingscomplex De Herdgang in de ban te doen. Het hoofdveld, waar Jong PSV zijn wedstrijden op speelt, en een volledig bijveld zijn van kunstgras. "Als het aan mij ligt, gaat het er vandaag nog uit", aldus de hoofd opleidingen. Een makkelijke kwestie is dat echter niet, zo voegt Jansen toe. "We nemen het mee bij de verbouwing die eraan zit te komen. In de wat verdere toekomst komt er waarschijnlijk een hybride-veld te liggen."