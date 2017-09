‘Ik wees Arsenal af, ik zag hun neergang al een beetje aankomen’

Arsenal bracht vorig jaar zomer een bod van 25,8 miljoen euro plus een symbolische pond op Jamie Vardy uit en activeerde daarmee de transferclausule van de spits. Vardy bleef Leicester City echter trouw en zei later dat hij ook nooit om de tafel had gezeten met Arsenal. Drie weken later tekende de Engelsman een nieuw contract en daar heeft hij geen spijt van, zo vertelt hij aan Sky Sports.

Arsenal won vorig seizoen voor de derde keer in vier seizoenen de FA Cup, maar grote successen bleven verder uit. “Het was niet het kampioenschap, toch? Dus ik denk dat ik daarin wel goed heb gezeten. Ik heb nergens spijt van. Ik ben een beetje een psychopaat en zag de neergang van Arsenal toen al een beetje aankomen. Ze hadden zich tót vorig seizoen twintig jaar lang voor de Champions League gekwalificeerd, dus dat was wel iets om over na te denken.”

“Er waren ook nog andere redenen. Voetbal was niet de hoofdoorzaak, maar verhuizen met mijn gezin terwijl we net een huis hadden gekocht, nee…”, aldus Vardy, die echter niet uitsluit dat hij in de winter of volgend jaar zomer alsnog vertrekt bij Leicester. “Het was mijn eigen keuze om Arsenal af te wijzen, maar als er een ander voorstel komt, dan zal ik er weer naar kijken en alle pro’s en contra’s tegen elkaar afwegen.”

“Maar nee, dat ik Arsenal heb afgewezen, betekent niet dat ik ook niet naar andere aanbiedingen zal kijken. Ik heb een contract bij Leicester, maar we zien wel hoe ver we kunnen komen met de club. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Ik wil in ieder geval zoveel mogelijk winnen. Ik wil niet maar één Premier League-medaille in mijn lade hebben liggen thuis, dan zou die toch te leeg blijven in mijn optiek”, besluit Vardy.