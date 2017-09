‘De terugkeer bevalt me goed: ik ben blij om weer voor Ajax te spelen’

Ajax kent een teleurstellende start van de competitie, maar persoonlijk is Klaas-Jan Huntelaar niet ontevreden. De 34-jarige aanvaller scoorde en gaf een assist en vindt het prettig om weer bij de club in Amsterdam te spelen, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

“De terugkeer bevalt me goed. Ik ben blij om weer voor Ajax te spelen en om met jonge talenten te werken. Ook om veel oude bekenden te zien en samen met elkaar te presteren. Ik wil alles winnen wat er nog te winnen valt”, laat Huntelaar optekenen. Ajax is dit seizoen niet actief op een Europees hoofdtoernooi en doet enkel nog mee in de beker en in de titelstrijd.

Ajax hervat de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Huntelaar was overigens trefzeker tegen 22 van de 23 Eredivisieploegen waartegen hij in actie kwam, alleen tegen PEC Zwolle scoorde Huntelaar nog nooit op het hoogste niveau.