Sky Sports komt met bewijs van bod van 25 miljoen euro

Sporting Portugal ontkent een bod van West Ham United op William Carvalho te hebben ontvangen, maar the Hammers stellen wel degelijk een voorstel te hebben ingediend in Lissabon en daar lijkt nu ook bewijs voor te zijn. Sky Sports claimt namelijk de correspondentie tussen de twee clubs in handen te hebben.

In een mail, die dateert van 11 augustus, valt te lezen dat West Ham over drie termijnen 25 miljoen euro wil betalen en bereid is om tien procent van een latere transfersom af te staan aan Sporting. Daarnaast stelt West Ham voor enkele variabelen af te spreken waardoor het bedrag voor Carvalho nog hoger op zou kunnen lopen, bijvoorbeeld in het geval the Hammers zich kwalificeren voor Champions League-voetbal.

Nuno Saraiva, de communicatiedirecteur van Sporting, noemde West Ham-eigenaar David Sullivan eerder al een ‘leugenaar’ en een ‘parasiet’: “Sullivan liegt, er is geen bod binnengekomen voor William Carvalho”, zo schreef hij op zijn Facebook-pagina. West Ham zou inmiddels hebben besloten om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Saraiva.