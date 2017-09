Mundo Deportivo: Barcelona scout drietal van Ajax intensief

Barcelona heeft de weg naar de Johan Cruijff ArenA in het verleden vaak weten te vinden, want de club uit Catalonië nam onder anderen de gebroeders De Boer, Jari Litmanen en Jasper Cillessen over van Ajax. Mundo Deportivo meldt nu dat de kans aanwezig is dat Barcelona in januari wederom zaken gaat doen met de club uit Amsterdam.

De krant schrijft dat de scouting, onder leiding van directeur Robert Fernández en diens rechterhand Urbano Ortega, de ontwikkeling van centrale verdediger Matthijs de Ligt, spits Kasper Dolberg en rechtsbuiten Justin Kluivert nauwlettend in de gaten houdt. Met name over De Ligt zou de scouting van Barcelona inmiddels lovende rapporten hebben geschreven.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal lijkt overigens geen plannen te hebben om op korte termijn te vertrekken bij Ajax, want hij verlengde in augustus zijn tot medio 2019 doorlopende contract met twee seizoenen. De Ligt speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste elftal.