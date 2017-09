‘Natuurlijk droom ik weleens van Oranje, een mens moet toch dromen?’

Denzel Dumfries speelde afgelopen week voor het eerst twee hele wedstrijden mee met Jong Oranje. De rechtervleugelverdediger, die deze zomer Sparta Rotterdam inruilde voor sc Heerenveen, kan zijn geluk niet op dat hij onder bondscoach Art Langeler voor zijn land mag uitkomen, hoewel de prestaties van Jong Oranje tegen Engeland (1-1) en Schotland (2-0 verlies) zwaar tegenvielen.

“Ik vind het zo ontzettend mooi dat ik deze kleren mag dragen. Dat maakt me onwijs trots”, zegt de 21-jarige back in gesprek met Voetbal International. "Voor mij is het echt een droom om voor Jong Oranje uit te komen. Ik heb lang bij de amateurs gespeeld. Dan zit je voor de televisie naar die jongens in een oranje shirtje te kijken... Man, dat is echt iets. Als je dan een paar jaar later zelf wordt opgeroepen, dan is dat toch kicken?"

Dumfries heeft afgelopen zomer bewust gekozen voor Heerenveen. Er was meer interesse uit zowel binnen- als buitenland, maar de jeugdinternational vond dat de stap naar Friesland de juiste was. Hoewel het hem momenteel voor de wind gaat, denkt Dumfries nog niet aan het grote Nederlands elftal: “Stijn Schaars heeft vorig jaar ook via Heerenveen stiekem weer Oranje gehaald…”, grapt hij.

De voormalig Spartaan voegt eraan toe dat hij realistisch is, maar ook dat hij alles uit zijn loopbaan wil halen wat erin zit. Hij realiseert zich echter dat het grote Oranje nu nog niet haalbaar is. “Nee, ik sta er heel nuchter in. Ik vind het al een beloning dat ik ben opgeroepen voor Jong Oranje. Natuurlijk droom ik weleens van Oranje, een mens moet toch dromen? Ik heb de laatste jaren bewezen dat niks onmogelijk is”, besluit Dumfries.