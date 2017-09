Engelse topclubs kloppen aan bij Bayern München

(The Telegraph)

Toby Alderweireld heeft nog geen nieuw contract getekend bij Tottenham Hotspur. Manchester City en Chelsea overwegen daarom in de volgende transferwindow een bod uit te brengen op de verdediger. (The Telegraph)

Juventus wil Andrés Iniesta graag naar Turijn halen, maar de Italiaanse topclub heeft ook interesse in een verdediger van Barcelona. De Oude Dame heeft bij de Spaanse grootmacht geïnformeerd naar Gerard Piqué. (El Gol Digital)