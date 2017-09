Cultkeeper wordt geschorst na eten van pasteitje tijdens duel met Arsenal

De tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond heeft Wayne Shaw een boete van 410 euro opgelegd en hem voor twee maanden geschorst. De 45-jarige keeper is inmiddels gestopt met zijn actieve carrière, maar mag de komende acht weken dus ook geen andere voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren van de FA.

Shaw werd aangeklaagd vanwege het overtreden van de gokregels. Hij kreeg landelijke bekendheid nadat hij als speler van Sutton United een pasteitje at tijdens het duel met Arsenal (0-2) in februari in het FA Cup-toernooi. Door gokkers was er geld ingezet op de vraag of Shaw in de dug-out een pie zou eten en dat deed hij dus.

Omdat ‘bet fixing’ verboden is, besloot Sutton om de samenwerking met Shaw te verbreken en de FA stelde een onderzoek in en het resultaat daarvan is woensdag bekendgemaakt. Shaw ontkende in een interview met The Sun overigens dat hij financieel heeft geprofiteerd van de bijzondere weddenschap.

“Ik ben er niet voor betaald om dat pasteitje te eten. Ik heb ook niemand verteld dat ik het zou gaan doen. Ik heb me vooral laten meeslepen door de geweldige ambiance.” Shaw doelde met dat laatste op de songteksten van de supporters: “De fans van Arsenal zongen Who ate all the pies? Ik dacht daarom dat het wel leuk zou zijn om een grapje uit te halen. Ik nam een grote hap en zwaaide met het pasteitje naar de supporters. Ik heb nooit kwaad in de zin gehad.”